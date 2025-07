Alejandro Alegría

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de las empresas relacionadas con el ex funcionario, socios y familiares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia dijo, a través de un comunicado, que la oficina encargada de recibir, analizar y transmitir información sobre operaciones financieras sospechosas determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas .

Estas medidas se derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal , señaló Hacienda.

Indicó que desde el inicio de la actual administración federal se realiza una investigación financiera debido a indicios de lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al mismo tiempo, Hacienda informó que la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

El gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México , subrayó la SHCP.

Hernán y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, han sido vinculados a las plataformas digitales de apuestas Crown City y CityBets, operadas por Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV, firma constituida en 2017.

Desde 2011, el hermano del ex funcionario en Tabasco expandió la operación de casinos físicos y digitales en al menos ocho países. Aunado a ello, en días recientes las autoridades de Paraguay detuvieron a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, por acusaciones de explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City. Aunque Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo el miércoles que no existe relación entre el ex funcionario estatal y su sobrino.