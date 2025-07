Afp

Sábado 26 de julio de 2025, p. a10

Francorchamps. El australiano Oscar Piastri (McLaren) saldrá hoy desde la pole position de la carrera esprint del Gran Premio de Bélgica, luego de que ayer dominó la única sesión de ensayos libres en el circuito de Spa-Francorchamps.

El líder del Mundial de Fórmula 1 superó con autoridad en esta sesión clasificatoria, la que definía la pole de la carre-ra esprint, al defensor del título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y a su compañero en McLaren, el británico Lando Norris, relegados respecti-vamente a 477 y 618 milésimas de segundo.

De esta manera, Piastri luce como el gran rival a vencer es-te fin de semana en el emblemático circuito de las Ardenas.

El piloto de Melbourne tuvo un susto en la Q2 de la sesión clasificatoria al sólo poder firmar el décimo mejor registro, ocupando entonces el último lugar de acceso a la Q3, después de que su crono más rápido fuera suprimido porque había salido fuera de los límites de la pista.