El mayor éxito de Mangione, Feels So Good, encabezó la lista Billboard Adult Contemporary en mayo de 1978 y ascendió al número 4 del Billboard Hot 100 en junio. La canción también se hizo un hueco en la cultura pop, desde un memorable anuncio de Memorex con Ella Fitzgerald hasta apariciones recurrentes en programas como King of the Hill.

Mangione también compuso música para dos Juegos Olímpicos de Invierno. Su canción Chase the Clouds Away se presentó en los Juegos de 1976 e interpretó Give It All You Got en la ceremonia de clausura de Lake Placid de 1980.

En 2012, Mangione fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rochester.