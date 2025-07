Julio Gutiérrez

Viernes 25 de julio de 2025, p. 18

BBVA, el banco con la mayor cantidad de clientes en México, busca digitalizar a todos sus usuarios y habilitar una red masiva de pagos. Desde octubre, cualquier persona con una cuenta de depósito N4 convertirá su celular –siempre y cuando sea Android– en una terminal punto de venta.

El banco presentó este jueves la funcionalidad cobro al toque , con la que cualquier persona que tenga una cuenta N4 –aquellas que no tienen un límite de depósito– y un dispositivo Android con versión 11 o superior, podrá recibir pagos sin contacto y los recursos irán directamente a su cuenta personal.

La puesta en marcha de este programa, que estará disponible para todo el público a partir de octubre de este año, se presenta en un momento en el que los bancos buscan digitalizar la economía y trasladar la mayoría de los pagos al terreno virtual.

El principal objetivo de esta nueva función, cuya prueba piloto comenzó en abril y que este mes se empieza a divulgar en las sucursales de la institución y diversos pueblos mágicos, es poder llegar a pequeños comerciantes o emprendedores que no están formalizados, planteó Hugo Nájera, director general de banca minorista de BBVA.

“Una buena parte de los pequeños negocios está escondido porque no está formalizado… Todas las personas que venden necesitan servicios adicionales que no existían. El cobro al toque está diseñado para personas físicas que hacen negocios y que no están formalizados”, apuntó en conferencia.

En lo que va del mes, precisó, con esta función se han acercado a más de 4 mil comercios y se han facturado más de un millón de pesos con un ticket promedio de 330 pesos por operación.