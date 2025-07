García Harfuch precisó que no se tiene vinculación entre Gerardo Bermúdez Arreola y La Barredora, grupo criminal presuntamente fundado por Hernán Bermúdez. Añadió que no hay una orden de extradición contra el sobrino, y que se descarta cualquier conexión directa con esa organización delictiva.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que no existe relación entre el ex secretario estatal y su sobrino detenido en Paraguay.

Desde temprano, la mandataria también confirmó la detención en Paraguay de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del ex funcionario tabasqueño, por su presunta participación en una red de apuestas deportivas ilegales. No obstante, evitó profundizar en el tema, anticipando que el gabinete de seguridad ampliaría la información en su conferencia de prensa.

El amparo otorgado a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión en su contra , afirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Respecto al ex secretario de Seguridad Pública, reiteró que la orden de aprehensión vigente es por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y otros cargos. Añadió que la estrategia de seguridad no se centra únicamente en la búsqueda del ex funcionario, sino también en la detención de otros integrantes claves de La Barredora.