De la Redacción

Miércoles 23 de julio de 2025, p. a12

El 31 de julio de 2024, Prisca Awiti le dio a México una histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París. La imagen de la judoca abrazando a sus hermanos tras perder la final ante la eslovena Andreja Leski le dio la vuelta al mundo, pues nadie esperaba que la nacida en Reino Unido lograra subir al podio.

¡Qué día!, Lágrimas, lágrimas y lágrimas. No tengo palabras para expresar todo lo que sentí y el apoyo que he recibido. Sigue siendo bastante surrealista, pero espero que esto inspire a la próxima generación , dijo la deportista tras recibir su medalla.

A casi un año de la hazaña y seis meses después de su participación en el Grand Slam de Georgia en marzo, Awiti comenzará su camino rumbo a la justa veraniega de Los Ángeles 2028.

Con 29 años de edad, la judoca está resuelta a demostrar que su presea no fue una casualidad o un golpe de suerte. A menos de tres años de la ceremonia de apertura del certamen estadunidense, la mexicana traza la ruta que la llevará a una segunda experiencia olímpica. No siento presión, simplemente se trata de hacer lo que sabes y los resultados llegarán por sí solos. Me siento mucho mejor físicamente y lista para los retos que vienen , declaró hace algunas semanas en entrevista con la Conade.

Su actividad comenzará el 3 de agosto en la Ciudad de México, con el Campeonato Nacional, que se llevará a cabo en el Centro Deportivo Azcapotzalco.

Del 5 al 7 de septiembre competirá en la Copa Panamericana de Judo en San Salvador, certamen que otorga puntos para la clasificación a los Juegos Centroame-ricanos y del Caribe Santo Domingo 2026, de acuerdo con la reglamentación de la Confederación Panamericana de la especialidad.