Ismael Vázquez compartió el recuerdo más remoto, mediante el cual se dio cuenta de que podría llevar esta historia a la pantalla grande: Desde mi infancia siempre tuve presente esta cosquilla, porque conocí y escuché los sones del personaje principal, el violinista Donato, después me di cuenta de lo importante que fue su trabajo dentro de la comunidad, especialmente para las danzas que tienen un valor muy fuerte para nosotros. Ya de adulto decidí compartir todas esas sensaciones que generaba su música en mí, compartirlo con jóvenes o niños que no lograron conocerlo y que solamente lo han escuchado. Investigando más profundamente la vida y obra de Donato, me acerqué a su hijo, quien está retomando la música de su padre y a partir de ahí decidí que el relato tendría que ser contado desde nuestra cosmovisión, nuestra realidad y en nuestra lengua .

En entrevista con La Jornada, Vázquez Bernabé relató: A Donato, el violinista, lo conocí en mi infancia, su música me fascinaba y siempre quería estar cerca de él cuando tocaba . El director contó que cuando ese violín sonaba, él imaginaba su futuro. Pero cuando Donato falleció, el violín también desapareció. Habían llegado las religiones que sentenciaban que esas celebraciones eran pecado y la música de Donato se fue junto con él: Esa música me transmitía cosas bellas que quería compartir con el resto de mi comunidad, así llegó un proyecto cinematográfico, para que otras personas puedan conocer también la magia de Donato .

La madre debajo del telar

Otro elemento que consideró fue una de las metáforas superimportantes de la comunidad: el telar de cintura, el cual, aparte de que es un trabajo que ayuda a sostener económicamente a las familias, culturalmente es muy reconocido en el estado de Oaxaca. Los niños crecemos debajo de los telares de nuestra madre porque es la forma en que ellas nos cuidan y que nos tienen cerca para cuidarnos y protegernos, nuestros primeros momentos de conciencia, de preguntas, de dudas sobre el mundo y la vida personal lo recibimos por medio de la madre debajo del telar. Entonces, fue cuando integré el personaje de mi madre Zoila, que es la que hila a los otros dos personajes .

Para realizar Hilando sones, el director obtuvo financiamiento del Festival de Cine de Sundance: este apoyo inició prácticamente mi carrera. Me di cuenta de que muchas instituciones mexicanas y extranjeras financian proyectos para comunidades originarias, valoro mucho que existan esos apoyos; también recibí un patrocinio de National Geographic y el incentivo fiscal para la distribución Eficine. Al principio de este proyecto lo que hice fue mostrar o abrir camino para demostrar que nosotros los indígenas podemos conseguir financiamientos de instituciones con mucho prestigio que apuestan por nosotros, como National Geographic, que financió la parte de la investigación de la historia, lo cual permitió que la segunda etapa de desarrollo fluyera con más facilidad .

Nuestro dolor no importa