Uno de los gags de la primera Spinal Tap incluye una escenografía que es construida en centímetros en vez de metros para una presentación del conjunto. Unos meses después de estrenada la película, Black Sabbath tuvo el problema opuesto: el tamaño gigante de la puesta en escena era inutilizable para uno de sus conciertos. Otro de sus momentos icónicos es la combustión espontánea de un baterista, uno de decenas por los que pasa Spinal Tap.

Un antecedente Beatle

La forma de filmar estilo detrás de cámara de un documental, el irónico y burlón de la pretenciosidad del rock, también se encuentra presente en la película The Rutles: All you Need is Cash, una comedia libre sobre The Beatles, que incluyó reversiones cómicas de sus canciones y su biografía a cargo de un conjunto de ficción: The Rutles. La película fue lanzada directamente para televisión y eventualmente The Rutles sacó sus propios discos, producto de la devoción de los seguidores. Su creador fue Eric Idle, integrante de la troupe cómica Monthy Python.

Hay varios antecedentes cinematográficos de mockumentary y también radiofónicos, por ejemplo, la emisión de La Guerra de los Mundos de H.G Wells, adaptada por Orson Welles.

Para aumentar las coincidencias entre realidad y ficción, cuando Spinal Tap fue lanzada en 1984, parte de la audiencia confundió a la sátira con un grupo de verdad. A pesar de esa incomprensión inicial y el rechazo de numerosos estudios cinematográficos, el culto hacia la película fue creciendo lentamente a lo largo de los años.

La fascinación de los músicos por la película fue tal que la frase un momento Spinal Tap terminó por convertirse en una expresión habitual entre ellos. Una cinta que podría entrar en esa categoría es Wayne’s World, en el que un asistente de grupos de rock habla sobre robar una tienda de dulces para satisfacer el antojo de una estrella. Protagonizada por Mike Myers, El mundo según Wayne fue dirigida por Penelophe Speers, que estuvo a cargo de Decline of Western Civilization 2, un documental sobre la era del llamado hair metal, cuyo nivel de hedonismo parecía otra de las numerosas marcas de Spinal Tap en el mundo real.

Segunda parte anticipada

Si la espera por la segunda parte de Spinal Tap duró hasta 2025, tiene que ver con enfrentamientos legales entre la productora dueña del filme y sus creadores y protagonistas. La demanda de los involucrados fue por 400 millones de dólares en regalías impagas, y una vez que el caso fue arreglado fuera de la corte en 2016, comenzaron las especulaciones sobre la segunda parte de una película que permeó diferentes partes de la cultura popular.