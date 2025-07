El bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Washington desde 1962 sigue siendo la herramienta principal. Su persistencia, sin embargo, no ha garantizado eficacia en términos estratégicos. Como bien sintetiza el Council on Foreign Relations, la política (de EU) hacia la isla sirve para enviar señales, pero rara vez cambia los resultados ( https://acortar.link/mkP9vO ).

En la isla las reacciones no se hicieron esperar: las medidas han sido recibidas con una mezcla de desprecio, sarcasmo y reafirmación política. Numerosos usuarios en redes sociales las ridiculizaron con argumentos de que ningún alto cargo cubano tiene intención de vacacionar en Miami ni de invertir en Wall Street. Muchos mensajes reflejaron solidaridad con Díaz-Canel, al que calificaron como digno continuador de Fidel . Para muchos estas sanciones, sin consecuencias reales para el liderazgo cubano, son otra gratificación de Trump al secretario de Estado Marco Rubio, cuya obsesión enfermiza con el país donde nacieron sus padres es de sobra conocida.

Por otro lado, las medidas tampoco satisfacen a los sectores más extremistas de la emigración cubana en Florida. Una coalición de organizaciones de Miami calificó el memorando de Trump como insuficiente , al considerar que refleja una visión distorsionada de la realidad política cubana (https://acortar.link/XSy1Mh). Para los cavernícolas, las sanciones económicas no bastan: reclaman la aplicación plena del título tres de la Ley Helms-Burton, la suspensión total de vuelos y viajes educativos, la revocación de licencias comerciales, la retirada de beneficios migratorios a ex funcionarios cubanos y la cacería de brujas con la apertura de investigaciones por espionaje en instituciones federales.

Tras estas demandas subyace una convicción profunda: las medidas no han funcionado. La ultraderecha no quiere paliativos, sino intervención. No quiere más gestos que considera cosméticos, sino acciones para aniquilar al gobierno de La Habana, preferiblemente por la fuerza.

La paradoja es evidente: Trump endurece el tono, pero no cambia el fondo. Estas medidas no modifican el núcleo del enfoque estadunidense, porque la madre de todas las acciones coercitivas está en pie desde hace décadas y no ha logrado su objetivo. El impacto es, como admite el propio Council on Foreign Relations, más propagandístico que efectivo, y la política hacia Cuba sigue atada al error estratégico de siempre: abundante retórica y escasa comprensión de lo que sucede a 90 millas.