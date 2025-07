Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Fernando Camacho y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de julio de 2025, p. 7

La sesión de la Comisión Permanente de ayer fue de menos de una hora, ya que a propuesta de Morena no hubo debate y una menguada oposición se conformó con demandar fuera el recinto que se indague al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, mientras la dirigencia del guinda y su bancada salieron en su defensa.

El presidente de la Permanente Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que constituye un golpeteo político tratar de involucrarlo con el narcotráfico. Por la tarde los 64 integrantes de Morena expresaron respaldo total a su coordinador.

La dirigencia nacional de Morena aclaró que a quien se investiga es al ex secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, para quien no habrá impunidad, pero López Hernández nada tiene qué aclarar , pues no es el indiciado.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que es grave el presunto nexo de Bermúdez con la banda La Barredora en Tabasco, pero lo de Augusto López es lo que le sigue de grave y debe ser indagado, pues lo designó jefe de la policía en 2019, pese a que había sospechas de sus ligas con el narcotráfico.