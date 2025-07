Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 17 de julio de 2025, p. 3

En año y medio de operaciones, el Tren Maya ha movilizado a poco más de 1.3 millones de pasajeros. Se trata de un proyecto que es rentable y que ha tenido avances conforme a lo planeado, sostuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras un informe presentado en la conferencia del pueblo en Palacio Nacional sobre el desarrollo del ferrocarril, así como de Mexicana de Aviación, y de los hoteles y parques emprendidos por empresas estatales o el gobierno federal, la mandataria recalcó que su rentabilidad está garantizada en el corto plazo, y está basado en un plan, no son ocurrencias, de otra manera el sureste mexicano hubiera permanecido en el olvido .

Luego de que Oscar David Lozano, director general del Tren Maya, detalló que será para 2030 cuando se alcance un punto de equilibrio financiero, con la llegada del resto de la flota de ferrocarriles (actualmente opera con 55 por ciento) y el eventual inicio de transporte de carga, la presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que no se debe a algún problema que no haya llegado aún la totalidad de los vehículos, sino a que así se planeó su crecimiento. Está diseñado así desde el principio, y está funcionando, es decir, no hay retrasos en nada de lo que se planeó , insistió.