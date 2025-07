La segunda reacción oficial de Moscú provino del vicecanciller Serguei Ryabkov, quien declaró a las agencias noticiosas locales que para Rusia son inaceptables cualesquiera intentos de imponerle exigencias, más aún en forma de ultimato . Según Ryabkov, Moscú está dispuesta a llegar a acuerdos y preferimos la vía diplomática, pero si no nos hacen caso y no podemos conseguir los objetivos planteados a través de la diplomacia, la operación especial militar (como denomina el Kremlin su campaña bélica en Ucrania) continuará .

Esta retórica no es nueva. Como regla general, estas filtraciones resultan noticias falsas casi siempre, aunque hayan salido de medios que antes creíamos respetables , anotó Peskov en alusión a The Washington Post y Financial Times, los primeros en difundir supuestos fragmentos de la conversación entre los presidentes estadunidense y ucranio.

Para Fiodr Lukianov, director de la revista Rusia en la política global, Trump plantea, al posponer hasta el otoño la aplicación de aranceles, un método de negociar que Rusia no va a aceptar debido a que no funciona presionar al Kremlin, y aunque la entrega de armamento empeore la situación del ejército ruso, Moscú no va a entrar en polémicas y hablará en los frentes de guerra.

Puede decirse que la primera etapa de relaciones con Estados Unidos bajo Trump, que duró cinco meses, ya terminó; cuándo empezará y cómo será la siguiente etapa no está nada claro , concluyó.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones adjunto a la universidad MGIMO (siglas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú), Maksim Suchkov, cree que el anuncio de Trump implica para Moscú dos noticias: una buena y una mala.

“La buena es que no se cumplieron los peores presagios y Trump, al no seguir por ahora las recomendaciones de los halcones de su administración, dejó abierta la puerta para el diálogo con Rusia. Y la mala es que, en medio año como inquilino de la Casa Blanca, Trump no ha podido entender la posición de Rusia respecto a Ucrania ni los argumentos del presidente Putin”, señaló Suchkov.

Todo apunta a que estamos viendo el fin de las negociaciones sobre Ucrania. Volvemos a la situación en que Occidente confía en frenar a Rusia mediante sanciones, y Rusia aspira a lograr una derrota demoledora de Ucrania, a la vez que espera que se agraven los problemas internos de Occidente. Los tres años y medio recientes muestran lo hipotéticas que son esas suposiciones. Las sanciones no apartarán a Rusia del camino y las acciones bélicas recibirán un nuevo estímulo para continuar en una perspectiva de larga duración , opinó Iván Timofeyev, director del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales.

Hay otras voces más radicales, –entre ellas la del ex presidente Dimitri Medvediev, quien para las autoridades rusas manifiesta sólo su punto de vista personal –, que utilizan las redes sociales para lanzar, a menudo desde el anonimato, insultos y amenazas que no corresponden con la política del Kremlin.

Esta vez Medvediev, quien se desempeña de secretario adjunto del consejo de seguridad de Rusia, instancia degradada a honorífica desde que la encabeza el controvertido ex ministro de Defensa Serguei Shoigu, no denostó a nadie y sólo recurrió al sarcasmo:

Trump lanzó un ultimato teatral al Kremlin. El mundo se estremeció, esperando las consecuencias. La Europa beligerante se decepcionó. A Rusia no le importó , resumió Medvediev en la red X y advirtió que Rusia seguirá avanzando hasta alcanzar sus metas en Ucrania.