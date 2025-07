Afp

Miércoles 16 de julio de 2025

Los Ángeles. Severance, drama laboral de ciencia ficción de Apple Tv+, se puso al frente de la carrera por los premios Emmy con 27 nominaciones a los llamados Oscar de la televisión.

El Pingüino, la miniserie derivada del personaje de Batman transmitida por HBO|Max, le sigue en segundo lugar, disputando 24 categorías.

Por su parte, The Studio y The White Lotus conquistaron 23 nominaciones cada una, reveló la Academia de la Televisión.

En la categoría dramática, Severance, que aborda un concepto extremo de separación de la vida personal de la laboral, se hizo con un espacio a mejor serie, y también competirá fuertemente en las categorías de actuación.

Su protagonista Adam Scott disputará el Emmy a mejor actor, una categoría en la que tendrá que medirse con figuras de la talla del chileno-estadunidense, Pedro Pascal, por The Last of Us, y Gary Oldman, al frente del drama del espionaje Slow Horses (Caballos lentos).