Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de julio de 2025, p. a10

La inauguración de la Copa Mundial de futbol 2026 está garantizada en la Ciudad de México, señaló la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al desestimar cualquier especulación que ponga en duda la organización en la capital del país.

Calificó de lamentable que se especule sobre la realización de la Copa sin tener una fuente oficial que respalde las dudas.

“Son mentiras y no se vale que medios de comunicación, si no parten de un dato verídico, promuevan esto, porque lo único que hacen es justamente lo que no deseamos que suceda, que haya desconfianza. El Mundial está asegurado en la Ciudad de México.

“El partido inaugural, justamente el 11 de junio de 2026, será en México y estaremos preparándonos, como lo hacemos todos los días, para recibir el Mundial. Queremos dejarlo claro.