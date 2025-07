En una declaración publicada en la red social X, ELO de Jeff Lynne informó: Desafortunadamente, debido a una enfermedad, la actuación programada para esta noche de ELO de Jeff Lynne en Co-Op Live no se realizará. Jeff está devastado por no poder actuar esta noche .

A los fanáticos se les informó que el concierto en Manchester no se llevaría a cabo por enfermedad momentos antes de que el grupo telonero subiera al escenario. El concierto, parte de la gira Over and Out, era la penúltima actuación de la banda.

Un portavoz de los organizadores del festival había prometido que el concierto seguiría adelante y dijo: “Como se informó, Jeff Lynne no se encontraba bien y no pudo actuar el jueves 10 de julio.

En un comunicado publicado en redes sociales, el grupo explicó: “Jeff Lynne está desconsolado al informar que no podrá actuar en el concierto de mañana en BST Hyde Park. Jeff ha estado luchando contra una infección sistémica y actualmente se encuentra bajo el cuidado de un equipo médico que le ha informado que simplemente no es posible actuar en este momento y que no podrá reprogramar su concierto.

▲ Los asistentes a la primera actuación de Lynne’s ELO en Manchester el miércoles aseguraron que la estrella no se veía bien. Foto tomada de la página de Facebook de la banda

Los asistentes a la primera actuación de Lynne’s ELO en Manchester el miércoles aseguraron que la estrella no se veía bien.

Mientras estaba en el escenario, Lynne, de 77 años, dijo que recientemente se había lesionado la mano en un incidente con un taxi, por lo que no podía tocar la guitarra.

La banda fue fundada en Birmingham en 1970 por el líder Lynne y el teclista Roy Wood.

Posteriormente Wood abandonó el grupo y fue remplazado por Richard Tandy, quien había sido el bajista, pero se convirtió en el tecladista hasta que murió el año pasado a los 76 años.

El grupo, que se separó en 1986, es conocido por fusionar música clásica, pop estilo Beatles y visuales de rock futurista, y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017.

Ellos están detrás de los éxitos de los años 70 y 80 Livin’ Thing, Mr Blue Sky, Telephone Line y Evil Woman.

El cantante, multinstrumentista y productor de la discográfica Lynne reformó la banda en 2014 y lanzaron el álbum From Out Of Nowhere en 2019.

El álbum alcanzó el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido, uniéndose a sus álbumes Discovery (1979), Time (1981) y su álbum recopilatorio All Over the World: The Very Best of Electric Light Orchestra (2005).

ELO también tuvo varias canciones entre las 10 mejores en las listas de sencillos del Reino Unido, incluidas Don’t Bring Me Down, Hold On Tight y Shine A Little Love.

Lynne fue nombrado OBE en la lista de Honores del Cumpleaños de la Reina de 2020 por sus servicios a la música y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2015.