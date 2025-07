El Turco, siempre competitivo, no se inmutó cuando los Diablos se fueron abajo en el marcador. Confió tanto en la personalidad de sus jugadores que sólo tuvo que alzar el tono de sus indicaciones, para que el resto entendiera el mensaje. Marcel Ruiz empató la cuenta con un cabezazo en un tiro de esquina (27) y más tarde, de espaldas a la portería, asistió a Jesús Ángulo para el segundo tanto (41).

Necaxa intentó ser el primero en asestar un golpe de sorpresa al campeón Toluca. Durante seis minutos logró que el estadio Nemesio Díez, tan entregado a las canciones de la Perra Brava –principal grupo de animación del equipo–, enmudeciera con el gol de Pável Pérez; pero la jerarquía de los Diablos no sólo sacó adelante el partido de presentación en la Liga Mx, sino que lo dio vuelta 3-1 con el sello de su entrenador, Antonio Mohamed.

Aldo López (13), Ramiro Sordo (54) y Cristian Dájome (88) marcaron los goles que provocaron el primer traspié de los universitarios, carentes de ideas y esperanzados a un futuro debut de Aarón Ramsey, su refuerzo estrella. Poco pudo cambiar el técnico Efraín Juárez en una noche cuesta arriba de principio a fin para sus dirigidos.

El colombiano Álvaro Angulo, lateral izquierdo de 28 años que dirigió Juárez en el Atlético Nacional de esa nación, llegó horas antes a la Ciudad de México, procedente del Independiente de Argentina. A falta de realizar los exámenes médicos y la firma de contrato, la directiva del cuadro universitario resolvió un intercambio para la salida del argentino Ignacio Pussetto y 1.5 millones de dólares, a cambio de sumar al segundo refuerzo requerido por su director técnico para esta campaña.

Me voy a rencontrar con un cuerpo técnico que ya tuve, nos fue muy bien deportivamente en Atlético Nacional y sé la institución a la que llegó. Tengo que estar a la altura , resumió el ex integrante del Rojo sobre el pasado ganador de Juárez al frente de los Verdolagas, con los que consiguió un doblete histórico en la liga cafetera. La influencia de Efraín fue vital, me mostró el interés que tenía de que llegara a Pumas y desde el primer momento acepté .

Angulo y Ramsey sostienen por ahora la única ilusión de un cambio en Ciudad Universitaria

El arquero Rodrigo Parra hizo su debut en Primera División con Pumas y se convirtió en el más joven en su posición en hacerlo en la historia del club. Producto del nerviosismo, tuvo complicidad en el segundo tanto de los Guerreros.