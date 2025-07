Ap

Londres. Durante años, Iga Swiatek no se sintió cómoda en las pistas de césped de Wimbledon; jamás pensó que podría sumar un trofeo allí a sus otros triunfos de Grand Slam. ¡Vaya, qué equivocada estaba! Y de qué manera.

Swiatek no sólo es la campeona del All England Club, sino que lo hizo con una victoria en 57 minutos por doble 6-0 sobre la estadunidense Amanda Anisimova en la primera final femenina del torneo en 114 años en la que una jugadora no logró reclamar un solo juego.

Parece algo surrealista , comentó Swiatek, una polaca de 24 años que ahora tiene un récord de 6-0 en partidos por un título importante.

Sinceramente, ni siquiera soñé con esto, porque para mí era simplemente demasiado, ¿sabes? , dijo la nueva campeona.

Con Kate, la Princesa de Gales, sentada en el Palco Real y presente para entregar los trofeos, Iga, simplemente arrolló a su contrincante. La anterior final femenina de Wimbledon, con un resultado similar se remonta a 1911.