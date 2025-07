▲ El ex presidente Enrique Peña es investigado por la FGR por presunto soborno. La imagen es del 18 de febrero de 2018. Foto Yazmín Ortega Cortés

Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 10 de julio de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya habido un pacto de impunidad con el ex mandatario Enrique Peña Nieto y recordó que en el sexenio anterior se realizó una consulta pública para determinar si se debía proceder legalmente contra ex titulares del Ejecutivo, pero no se obtuvieron los votos suficientes para que la decisión fuera vinculante.

Sheinbaum también declaró en la conferencia matutina de ayer que el panista Vicente Fox Quesada es un traidor a la democracia .

Sostuvo que como presidente, Fox Quesada dejó casi todas sus promesas sin cumplir, y después una traición tremenda con el desafuero, inventando un delito al entonces jefe de Gobierno (de la Ciudad de México), Andrés Manuel López Obrador, para que no participara en la elección (de 2006) .

Pero vino “la movilización social masiva en todo el país, y se tiene que echar para atrás; de todas maneras él dijo: ‘no va a llegar López Obrador porque no va a llegar’ y es partícipe del fraude electoral de 2006”.

Recordó que hace unos días andaban celebrando los 25 años de la traición a la democracia , ironizó.

Al insistirle en la conferencia del pueblo sobre la falta de pruebas o ratificación para judicializar las carpetas de investigación contra Peña Nieto, indicó que debe explicarlo la Fiscalía .

No hubo pacto de impunidad con el priísta, atajó. Quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes o no, y qué pasó con esa demanda, es la Fiscalía (General de la República), el fiscal (Alejandro Gertz Manero) o los fiscales que ven estos temas .