En la mañanera de ayer, la presidenta Sheinbaum retomó el caso del evasor Salinas Pliego: ¿qué es lo que está en el fondo? (de su campaña mediática). Pues que no quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Entonces, le busca por aquí, le busca por allá, y que él va a combatir a la 4T y a la Presidenta; pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos . También se refirió al más reciente embate mediático del empresaurio y su pandilla contra tres mujeres periodistas: “toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, incluso a Denise Dresser, y miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige, con una misoginia, un machismo, un… Terrible. Y tiene que ser un asunto social, no sólo de la Presidenta, porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no… Ya ahorita seguro está ya tuiteando”.

La Jornada (Dora Villanueva) actualiza la información: Tv Azteca, controlada por el empresario, Ricardo Salinas Pliego, perdió en segunda instancia un recurso que había interpuesto contra el pago del impuesto sobre la renta (ISR), correspondiente al ejercicio 2009. De manera preliminar, si el caso no es turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la televisora deberá pagar alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. El asunto se discutió en el décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito el 8 de julio; ahí, por mayoría de votos se resolvió que no procedía el amparo promovido por la televisora, por lo que deberá pagar los impuestos que se arrastran desde hace 16 años . Y como ésta, caen las demás impugnaciones, amparos y demás circo mediático del Tío Richi.

Y, sí, Salinas Pliego es tan predecible que tras la declaración de la mandataria de inmediato a la red X subió lo siguiente, con música de violín de fondo: “presidenta Sheinbaum, hoy me obliga de nuevo a responderle de presidente a presidente (¡claro!, es exactamente lo mismo: serlo de una empresa o de una República). No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres ‘escritoras’ –financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme– me obligan a responder: ¿usted sólo se solidariza con quienes están de su lado? He enfrentado ataques sistemáticos, calumnias y juicios mediáticos orquestados por su gobierno. ¿Por ser hombre debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos?”

Y si a estas alturas alguien dudara de su exacerbado cinismo, el escrito que subió a la red X lo ubica en su exacta dimensión: deje de perseguir a ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos . ¡Y debe 74 mil millones de pesos… en impuestos!

En fin, el culebrón fiscal está por concluir, aunque en esta ocasión el esperpéntico Tío Richi no tendrá a la mano un Fobaproa que lo rescate ni una Suprema Corte que lo proteja. Mejor que consulte a un siquiatra.

Las rebanadas del pastel

Dice la FGR que se investiga a Enrique Peña Nieto por el caso Pegasus, pero ¿nada más por eso?, porque el copetón y su banda de rufianes tiene un interminable historial de atracos. Entonces, que la Fiscalía abra el abanico, que el de Peña es más grande que el de una sevillana. ¡Ole!

