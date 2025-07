C

on gallardía respondió el mandatario de Brasil, Lula da Silva, a Donald Trump: Necesita saber que el mundo ha cambiado. No queremos un emperador . El estadunidense había anunciado en una carta a Lula, publicada en su red social, que impondría un impuesto de 50 por ciento a los productos de exportación brasileños y exigió que fuera detenida la cacería de brujas contra el ex gobernante Jair Bolsonaro, quien está sujeto a juicio por intentar un golpe de Estado. La forma en que Brasil ha tratado al ex presidente Bolsonaro, un líder muy respetado en todo el mundo durante su mandato, incluso por parte de Estados Unidos, es una vergüenza internacional , escribió Trump. Lula no se arredró: Creo que está muy mal y es muy irresponsable que un presidente amenace a otros en las redes sociales. La gente tiene que aprender que el respeto es algo bueno . Impondrá un arancel de 50 por ciento a las mercancías estadunidenses y no se detiene el proceso de Bolsonaro.

Mal negocio

Trump no se dio cuenta de que la balanza comercial favorece a su país, no a Brasil. Según la USTR (Oficina del Representación Comercial de Estados Unidos), el comercio total de bienes entre ambas naciones fue de 92 mil millones de dólares en 2024. Las exportaciones estadunidenses a Brasil sumaron 49 mil 700 millones y las importaciones desde Brasil totalizaron 42 mil 300 millones. Hay un superávit a favor de Estados Unidos por 7 mil 400 millones. Si se castigaran en forma recíproca con un impuesto de 50 por ciento, saldría perdiendo Trump. China es el principal socio comercial de Brasil, forman parte del BRICS y han comenzado a sustituir al dólar con sus propias monedas.

Aplazan el fallo

El daño que el Departamento del Tesoro hizo a la imagen de tres entidades financieras mexicanas es un hecho consumado. ¿Quién quiere confiar su dinero a un banco o una casa de bolsa denunciados como presuntos lavadores de dinero del narco? Los ejecutivos de cuenta han estado haciendo milagros ya no para atraer a nuevos inversionistas, sino para que no se vayan los actuales. Aun en esas circunstancias, es una buena noticia que Vector, Intercam y CIBanco hayan recibido una extensión de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas transferencias de fondos, entre otras, envío/recepción de dólares. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, salió en su defensa. No hay pruebas concluyentes en su contra y el sistema bancario es sólido.

Publicidad gratuita tras el escándalo

Nunca pensó la modelo argentina Ximena Pichel que recibiría tanta publicidad gratuita después de que insultó a un policía que intentaba poner una araña a su Mercedes Benz en la colonia Condesa. Después de que el incidente encendiera las redes, la conciudadana de Milei solicitó al jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, tener un encuentro con el agente policiaco para disculparse. Ahí estarían camarógrafos y fotógrafos de todos los medios. Incluso ha ganado simpatías: ¿cuántos automovilistas no han tenido broncas con agentes que les quieren inmovilizar sus carros? Los bonos de Lady Racista están al alza. Como dice la frase que se atribuye a María Félix: que hablen, aunque sea mal .

En el Centro Comercial Sanborns, frente al edi-ficio principal del PRI, en avenida Insurgentes, se fuga el agua de la toma de bomberos. ¿Será tan pobre Slim que no puede atender la fuga?

Juan Manuel Vieyra

Trump felicita al presidente de Liberia por su buen inglés. ¿Dónde aprendió a hablar tan hermosamente? (La lengua oficial en Liberia es inglés).

