C

ientos de jóvenes marcharon el pasado viernes en la primera protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México. Fue convocada con la consigna: Gentrificación no es progreso, es despojo . Se llamó a llevar carteles, pancartas y calcomanías. Recorrió calles de las colonias Condesa y Roma. Comenzó en el Foro Lindbergh, en el parque México, y terminó cerca de la embajada de Estados Unidos.

En el contexto de la manifestación pero separada de ella, unas 20 personas vestidas de negro y encapuchadas, atacaron instalaciones de restaurantes, cafeterías como Starbucks, bancos y comercios. Pintaron paredes de los edificios y un vehículo Mazda deportivo. Rompieron vidrios y destruyeron el anexo de un restaurante ubicado en un cajón de estacionamiento. Según la alcaldía Cuauhtémoc, fueron dañados al menos 13 inmuebles, siete estructuras de mobiliario urbano y grafiteadas más de 30 fachadas.

Decenas de pancartas escritas a mano, gritos a pleno pulmón y grafitis dieron cuenta de sus demandas contra la gentrificación, en su esencia legítimas, aunque desafortunadamente algunas se acompañaran con expresiones xenófobas. Muchos de estos mensajes estaban en inglés. En parte, fue una movilización contra los estadunidenses que rentan departamentos en las colonias Hipódromo, Condesa, Roma, Escandón y (muchos de ellos, en su origen nómadas digitales que llegaron al país a partir de 2020), en la que varios participantes no distinguieron el capital inmobiliario trasnacional (y nacional) de los usuarios de vivienda.

Abundaron los “Gringo, go home” ( Gringo, vete a casa ), y no faltaron los ofensivos “ Fuck off, gringo” ( Jódete, gringo ), y hasta inadmisiblemente violentos como “ Kill a gringo” ( Mata un gringo ). O más elaborados como: “ You are a colonizer. Not a fucking ‘expat’” (“Eres un colonizador. No un jodido ‘ expat’”, esto es, alguien que vive temporal o permanentemente fuera de su país de origen, por motivos laborales, educativos o personales). Y los politizados “ Fuck Tump” ( Jódete, Trump ). También exigencias como “ Pay your taxes. Learn spanish. Respect my culture” ( Paga tus impuestos. Aprende español. Respeta mi cultura ).