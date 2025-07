No parece creíble que después de muchos actos de violencia, a veces extrema, los servicios de inteligencia no tengan identificados a los actores del caos y a sus patrones; es decir, a quienes pagan la indumentaria y los instrumentos de ataque que usan. ¿De verdad no saben quiénes son o no quieren hacernos saber de quiénes se trata para impedir una reacción de mayores proporciones? Pocos son los grupos sociales que podrían desatar algo así.

Ojalá en las filas del gobierno se esté considerando mandar un buen mensaje de autoridad para romper con la idea de que ellos, esos que atacan con violencia física, son el ejemplo de impunidad. Seguramente hay entes políticos detrás de los violentos. Tal vez son esos que no pueden dar la cara como una verdadera oposición política, pero que actúan como tales. Esos son los verdaderos encapuchados que usan a las organizaciones sociales para cumplir con sus fines.

Ahí también deberá establecerse un orden político que no limite, que no condene, que no reprima, pero que haga valer la ley para que la impunidad –el mal de males– no triunfe.

De pasadita

Urge echar a andar, pero ya, la economía de la ciudad. Se están cerrando negocios y se están perdiendo empleos, y eso no parece nada saludable en términos de lo que requiere la capital.

Ahora son los tiempos de lluvia los que han impedido el bacheo –debería ser pavimentación general–, que impiden que se compongan las calles y las banquetas que en algún momento iban a ser parte de una campaña que nunca llegó. La pavimentación y la construcción podrían ser el remedio que por lo pronto no llega para nuestra economía. Aguas.

