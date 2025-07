C

ual vil hampón –que sin duda lo es–, por medio de su política arancelaria Donald Trump cobra derecho de piso a la comunidad de naciones y a cambio ofrece protección a todo aquel país que se someta a sus directrices, y al que no, le quema la casa. Esa ha sido la constante desde que se instaló en la Casa Blanca: extorsión como política de Estado, disfrazada de Make America Great Again. Es la versión más moderna del gran garrote de Theodore Roosevelt que tanto daño hizo, y hace, en América Latina.

Su más reciente extorsión, que no la última, es cobrar un arancel adicional de 10 por ciento a cualquier país que apoye las políticas antiestadunidenses, y no habrá excepciones; ¡gracias por su atención a este asunto! , las cuales, según él, promueve el grupo BRICS, comunidad que impulsa el multilateralismo como alternativa al régimen unipolar impuesto y regenteado por Estados Unidos. Y una de esas políticas ha puesto los pelos de punta al hombre naranja y su séquito: el uso de la moneda propia de cada nación, y no el dólar (cada día más debilitado), en el comercio exterior entre las naciones que integran ese bloque, que crece como la espuma y, de paso, debilita al billete verde.

Trump se sintió intimidado por un pronunciamiento de Vladimir Putin y no aguantó las ganas de amenazar con otro arancelazo. Dijo el mandatario ruso: los integrantes del BRICS deben aumentar el uso de monedas locales en el comercio internacional y la inversión de capitales entre las naciones del bloque , algo que, por lo demás, no resulta novedoso, porque, ante el avasallamiento del dólar, ese ha sido el rumbo desde la fundación de este exitoso mecanismo incluyente y multilateral, el cual a estas alturas agrupa a economías que en conjunto suman 77 billones de dólares, lo que supera ampliamente a las que forman parte del Grupo de los Siete, expresó el presidente al participar por videoconferencia en la primera sesión de la cumbre que se realizó en Río de Janeiro” ( La Jornada, Roberto González Amador).