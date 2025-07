¿C

uándo será invitado otra vez a la mañanera el ex director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza –ahora tiene a su cargo el Infonavit–? para que algún compañero de la prensa le pudiera hacer una pregunta: ¿cómo es que no se dio cuenta de que los huachicoleros estaban saqueando a la petrolera? No va a renunciar, tampoco lo van a despedir, tal vez ni siquiera lo investigarán, pero al menos debería contestar esa pregunta.

En una nueva acción, el gabinete de seguridad (GS) asestó el mayor golpe en lo que va del sexenio (y los seis años anteriores) a una banda que venía operando en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, y decomisó 15 millones de litros de gasolina, diésel y destilados de petróleo, así como el equipo de transporte de los mafiosos, compuesto por 129 carrotanques, con lo cual la suma excede a 41 millones de litros entre marzo y julio de este año.

Si queremos darnos una idea del tamaño del más reciente decomiso, pensemos que algunas ciudades del país no consumen en una semana tal cantidad de hidrocarburos. En redes sociales aplauden al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero lamentan que no aparezca el nombre de ningún detenido.

Agentes a caballo contra migrantes

La gente que tiene negocios o habita en el centro de la ciudad de Los Ángeles se vio aterrorizada cuando llegaron agentes de la migra a pie y a caballo a hacer una redada. Ocurrió en el parque McArthur, justo enfrente del Consulado de México. Intervino la valerosa alcaldesa, Karen Bass, para detener la embestida. Entre el 6 y el 22 de junio, los agentes de inmigración detuvieron a más de mil 600 personas, en lavaderos de coches, estacionamientos de los centros comerciales, en las escuelas.

La economía de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos está sufriendo los efectos de las redadas. La gente no sale a trabajar por temor. Y el problema apenas comienza, Trump se propone deportar a un millón de personas cada año.

¿Cómo detener a un cocodrilo enojado?

Mañana 9 de julio siempre no dará a conocer Trump su paquete de aranceles para todos los países, la nueva fecha es el 1º de agosto. Pero, sobra decirlo, puede cambiar de opinión y háganle como quieran. Ya adelantó los impuestos que deben pagar 14 naciones y no tienen motivo para estar contentos. A su viejo aliado, Japón, y a Corea del Sur, les asestó un tarifazo de 25 por ciento. A los demás, donde están incluidos desde Sudáfrica hasta Tailandia, les fijó una tarifa que va de 25 a 40 por ciento. Este grupo no es importante para el comercio de Estados Unidos, cada uno representa alrededor del 1 por ciento del total. ¿Y si contestan subiendo las tarifas a las exportaciones de Estados Unidos? Serían castigados con un impuesto de 25 por ciento adicional. ¿Y México? En lista de espera. ¿Cómo detener a un cocodrilo enojado? La paciencia de la presidenta Sheinbaum en su límite.