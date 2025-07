Cumbre del BRICS en Brasil, la nueva soberanía colectiva

l cuerpo y rostro ya están casi completos, el diseño de la nueva estructura política económica del mundo ha dejado atrás el sigilo, desde su fundación, y hoy, en plena vorágine del mundo en todos sus ámbitos, aprieta el acelerador y marca la ruta y destino. Este es el BRICS en su 17 cumbre en Río de Janeiro, Brasil, que en su manifiesto final enfatiza apertura, inclusión y trabajo colectivo, se entiende como una relación equilibrada hacia dentro y fuera de sus miembros, con énfasis al cambio climático y mejorar las condiciones de salud humana.

Mientras este proceso se fortalece, el imperialismo yanqui se hunde en su propio pantano cada que manotea y vocifera el patológico, erigido en sí mismo porro del mundo, de Donald Trump, que amenaza con aranceles a los integrantes del BRICS que, muy probablemente, en lugar de preocupación causa risa y animadversión. Algo o todo huele muy mal en Washington.

Y desde este imperialismo putrefacto hasta la Europa central lo sabe perfecto, nada ni nadie detiene la nave del Sur global piloteado por el BRICS. Así, la invitación a México no es una deferencia casual y es inevitable no subirse a esta nave y desvanecer la dependencia con Estados Unidos. No hay vuelta atrás, más que una nueva hegemonía es soberanía colectiva.

Ismael Cano Moreno

Ringo Starr cumple 85

El baterista beatle cumplió ayer 85 años. Toda una leyenda en el mundo de la música y en el mundo social, poseedor de una gran popularidad en los tiempos de la beatlemanía.

Con el cuarteto, su aporte musical es enorme, en su desempeño en la batería, aunque en el terreno de la composición su contribución fue mínima, pero muy brillante.

Se le conoce como coautor de las canciones What goes on (incluida en el álbum Rubber Soul, 1965) y Flying (instrumental compuesta por los cuatro músicos de Liverpool y que viene en Magical Mystery Tour, 1967). De su autoría en la fulgurante y maravillosa carrera de los Fab Four, podemos encontrar solamente dos canciones: Don’t pass me by (lanzada en el álbum The Beatles, conocido universalmente como White Album, 1968) y la esplendente, regocijante Octopus’s garden (del último álbum, Abbey Road, 1969).

En ese momento, en la grabación de ese disco, la mítica banda ya tenía muchos problemas entre sus integrantes, egos elevados al máximo, celos profesionales entre John y Paul; George se había ido en las sesiones de Get back (después sería rebautizado como Let it Be) a principios del 69. Ringo ya había hecho su propio berrinche, dejando a la banda en 1968, en la grabación del White Album.