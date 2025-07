Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 8 de julio de 2025, p. 8

Madrid. El actor Michael Douglas ha asegurado que no tiene intención de volver al cine y afirma que si no ha trabajado desde 2022 ha sido a propósito porque se dio cuenta de que tenía que parar , aunque rehuye hablar de retiro .

No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar. Llevo casi 60 años trabajando muy duro y no quería ser una de esas personas que se desploman en el set. No tengo intención de volver. Digo que no me he retirado porque si surgiera algo especial, volvería , ha asegurado en el Festival Internacional de Cine Karlovy Vary (República Checa), según informa Variety.