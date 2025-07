Afp

Periódico La Jornada

Martes 8 de julio de 2025, p. 6

París. Un estudio publicado ayer refuta la idea de una dominancia masculina ampliamente extendida entre los primates, lo que ofrece una visión mucho más matizada de las relaciones entre sexos opuestos en monos y lémures.

Durante mucho tiempo mantuvimos una visión completamente binaria sobre la cuestión: se pensaba que una especie estaba dominada por machos o por hembras, y que era un rasgo fijo. Recientemente, esta idea ha sido cuestionada por estudios que han mostrado que es mucho más complicado , explica a Afp la primatóloga Elise Huchard, primera autora del estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Apenas estamos empezando a preguntarnos sobre los factores que influyen en esta flexibilidad , como la demografía del grupo o la proporción macho/hembra, señala la investigadora del CNRS, que trabaja en la Universidad de Montpellier.

Con colegas franceses y alemanes, esta especialista en babuinos chacmas exploró la literatura científica en busca de interacciones susceptibles de revelar una relación jerárquica entre primates: agresión, amenazas o comportamientos ritualizados de dominación-sumisión, como cuando un individuo se aparta espontáneamente del camino de otro.

Un trabajo de hormiga de cinco años les permitió recopilar datos de 253 poblaciones que representan 121 especies (lémures, monos, tarseros, loris...).

Los expertos descubrieron que los enfrentamientos entre individuos de sexos opuestos son mucho más frecuentes de lo que se imaginaba: en promedio, más de la mitad de estas interacciones en un grupo implican a una hembra y un macho.

El poderío de los machos sobre las hembras, que se traduce en más de 90 por ciento de los enfrentamientos ganados, un rasgo habitual entre babuinos y chimpancés, sólo se observa en 17 por ciento de los casos observados.