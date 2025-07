Gaumont y Scholastic Entertainment colaboran con Sidonie Dumas, Nicolas Atlan, Terry Kalagian, Iole Lucchese, Caitlin Friedman, Jef Kaminsky, Jun Falkenstein, y Rob Hoegee como productores ejecutivos. Además, la serie cuenta con las voces de James Sie, Eva Ariel Binder, Tucker Chandler y Judah Mackey.

Más propuestas para niños

La emocionante lista de ofertas recientes para niños y familias en la compañía de la manzana incluyen la serie Aquí estamos: Notas para vivir en el planeta Tierra, el evento televisivo ganador del premio Emmy diurno basado en el libro más vendido de The New York Times y el mejor libro del año de Time, de Oliver Jeffers y los especiales de Peanuts y WildBrain que incluyen It’s the Small Things, Charlie Brown, El colegio de Lucy; la nominada a los premios Humanitas y Emmy To Mom (and Dad), With Love, La extraordinaria Marcie, Snoopy presenta: Bienvenido a casa, Franklin, la ganadora del premio Emmy Who Are You, Charlie Brown? y Snoopy presenta: por los viejos tiempos.