Sin embargo, los partidarios del cine de Villeneuve –cuyo trabajo incluye títulos como Prisioneros (2013) y Blade Runner 2049 (2017)– recibieron la noticia con emoción: La verdad, nunca me interesó Bond, hasta ahora. C***** .

Algunos manifestaron su decepción al saber que Christopher Nolan, director de Oppenheimer, no sería quien dirigiría la nueva entrega de James Bond. Me alegro mucho por ti, voy a dejarte terminar, pero Christopher Nolan habría hecho la mejor película de James Bond de todos los tiempos , escribió en redes un admirador entusiasta.

Me preocupa que el ritmo lento de Villeneuve pueda restarle velocidad a la acción por la que Bond es conocido , escribió un usuario en la red social X.

The Independent

De hecho, algunos cinéfilos sugirieron que el talento de Villeneuve podría incluso superar las ambiciones de la propia franquicia. Me alegra por él y me encanta Bond, pero preferiría que usara su enorme talento en otro proyecto , comentó un cinéfilo en redes sociales. No creo que cualquiera pueda hacer una buena película de Bond, pero sí creo que mucha gente puede. En cualquier caso, estoy emocionado , escribió un usuario en redes.

Otros se mostraron menos atentos con el nombramiento del director y más ansiosos por descubrir quién interpretará al icónico agente. El nombre de Aaron Taylor-Johnson, actor de Tren bala, sigue encabezando los rumores como posible sucesor de Daniel Craig.

Lo más interesante es saber quién será el próximo James Bond , comentó otra persona en la red social X.

Los fanáticos también expresaron su deseo de ver una colaboración entre Villeneuve y el compositor Hans Zimmer para la banda sonora: Si Villeneuve va a encargarse de Bond, más vale que las escenas del casino vayan acompañadas de los característicos estruendos de Hans Zimmer y un enfrentamiento de 10 minutos .

El propio Villeneuve compartió su entusiasmo en un comunicado publicado el 25 de junio pasado: “Algunos de mis primeros recuerdos cinematográficos están ligados a 007. Crecí viendo películas de James Bond con mi padre, desde El satánico Dr. No con Sean Connery. Soy un fan acérrimo de Bond. Para mí, es territorio sagrado”.