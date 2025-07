E

l espectáculo político actual mv *.xml ~/htdocs/2025/07/07/enseña que no hemos visto nada todavía. Los comportamientos de las personas en el poder global político, económico, comunicacional y bélico aparecen tan enfermos que quitan la respiración. El sadismo deliberado, gozoso y sin culpa que muestran gobernantes, magnates y figuras mediáticas hoy día no tiene paralelo en la historia. Ni siquiera Hitler, Goebbels, Mussolini o Franco admitían sus malas intenciones, los guiaba la voluntad de algo: Dios, la raza , el pueblo . Stalin menos aún, el bien supremo justificaba los medios que empleara. Su sadismo no era exhibicionista, sino purificador.

¿Qué es el sadismo? Para irnos entendiendo, recurro a la definición práctica de la revista de divulgación Psychology Today: “Es la tendencia a obtener placer del dolor o sufrimiento ajeno. Algunas personas con personalidades sádicas pueden infligir dolor a otros, mientras otros simplemente lo presencian y lo disfrutan. Los sádicos pueden infligir dolor mediante la fuerza física, como la violencia, o la fuerza sicológica, como en relaciones emocionalmente abusivas. En entornos sociales, pueden buscar controlar a los demás y disfrutar humillándolos o degradándolos… La falta de culpa y la dificultad para empatizar con los demás son características del sadismo y otros rasgos de la tétrada oscura”.

Los sicólogos han acuñado recientemente el término tétrada oscura para describir una personalidad que incluye sadismo, sicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Psychology Today registra: Los investigadores han descubierto que estos cuatro rasgos aparecen juntos en individuos con mayor frecuencia de lo que se esperaría si fueran constructos no relacionados .

Tres meses antes de que Donald Tump asumiera la presidencia de Estados Unidos, en octubre de 2024, The New York Times publicó los resultados de un estudio sobre su perfil siquiátrico, realizado por un panel de 235 profesionales. Éstos detallaban que el inminente mandatario manifestaba la sintomatología de llamado trastorno de personalidad narcisismo maligno , concluyendo que tal condición lo volvía totalmente inadecuado para el liderazgo . Citado y comentado por Jorge Retana Yarto (Contralínea, 21/4/25), el reporte alertaba de que se trata de un individuo mentiroso, destructivo, engañoso y peligroso .

Ahora bien, el sadismo fue considerado un padecimiento hasta hace poco. En 2022, el autorizado Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales), en su quinta edición lo eliminó de la lista de enfermedades y trastornos mentales, quizás en respuesta al hecho de que sus dos presidentes más recientes (Trump y Joe Biden) habían sido diagnosticados como sádicos. Así, mejor normalizar el sadismo, y Trump no tuvo impedimentos clínicos; esto, sin olvidar la cascada de escollos judiciales que libró para comprarse el poder.