Misiva a Luciano Concheiro

A

mis viejos maestros

de marxismo

no los puedo entender,

unos están en la cárcel

otros están en el poder.

Desconcierto, Efraín Huerta

Es lamentable que el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México se escude en un discurso de diálogo y no violencia. El derecho a manifestarnos no está a negociación; violencia es mantener un estado de excepción y discriminación en salarios y prestaciones a 150 mil trabajadores y trabajadoras de la educación de la Ciudad de México, también lo es no atender las demandas que hemos presentado en múltiples mesas y que aún no tenemos respuestas, sólo promesas.

Violencia es sostener una alianza perversa con lo peor del sindicalismo corporativo: los charros del SNTE, que alguna vez se combatió y que hoy conviven en los mismos edificios que se pagan del erario público, pues ahí en Isabel la Católica 165 y otras oficinas albergan a comisionados charros de las secciones 9, 10 y 11 del SNTE, que de la mano de la autoridad condicionan derechos de los trabajadores.

Violencia es aplicar descuentos a diestra y siniestra a más de 8 mil trabajadores y trabajadoras de la educación básica con un monto superior a 15 millones de pesos.

En la manifestación en el edificio de Isabel la Católica 165 el jueves 3 de julio personal de seguridad agredió a maestras y maestros, como puede verse en el video: https://www.facebook.com/share/v/ 19ASWM897m/

Rechazar cualquier tipo de represión significa no ejercerla y cumplir con los compromisos firmados en múltiples minutas.

¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!

Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 democrática SNTE-CNTE

Ya era hora de ir a la reunión del BRICS

Para quienes no estén familiarizados, BRICS es una asociación internacional económica-comercial de países en proceso de desarrollo fundada en 2010. Su nombre viene de las siglas de los países que originalmente la constituyeron: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es equivalente al G-7 de las naciones desarrollados. Actualmente ya tiene 10 miembros y 11 asociados.

Finalmente el gobierno de México está despertando y enviará como representante oficial al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y aunque sea tímidamente (pues solamente va como "observador") es importante estar presentes en la reunión anual de BRICS 2025 que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil. Más vale ir –aunque sea de observador– que seguirle teniendo permanente pánico a los caprichos yanquis.

Es hora de soñar un futuro verdaderamente lleno de progreso para México. Urge ampliar horizontes para nuestra patria dada la animadversión y el histórico maltrato yanqui hacia el país que ahora amenaza con el posible naufragio del Tratado Comercial de América del Norte, que dejaría colgado de la brocha a su vecino pobre e incómodo.

Es indispensable tomar distancia de Estados Unidos y que en el futuro México sea un miembro exitoso del BRICS. Yo no lo veré, pero sí mis hijos y nietos.

Ernesto Arnoux

