Viernes 4 de julio de 2025, p. 8

Michael Madsen, cuyos personajes amenazantes en Reservoir Dogs (Perros de reserva) y Kill Bill lo destacaron en las películas de Quentin Tarantino, ha fallecido.

Madsen fue encontrado inconsciente en su casa en Malibú, California, la mañana del jueves y fue declarado muerto, según informó el oficial de Los Ángeles, Christopher Jauregui. Se cree que murió por causas naturales y las autoridades no sospechan de algún acto ilícito. El representante de Madsen, Ron Smith, dijo que el aparente motivo fue un paro cardíaco.

La carrera de Madsen abarcó más de 300 créditos desde principios de la década de 1980, muchos en películas de bajo presupuesto. Pero quizá su momento más memorable en la pantalla fue la tortura de un oficial de policía capturado, mientras bailaba al ritmo de Stuck in the Middle with You de Stealers Wheel, como el Sr. Rubio en Reservoir Dogs de 1992.

Se convertiría en un habitual de Tarantino, apareciendo en las películas de Kill Bill y The Hateful Eight (Los 8 más odiados).