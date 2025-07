Sobre sus artísticos atuendos, Hadad comentó: Los vestuarios siempre los he diseñado yo, son conceptuales y llevo 40 años haciéndolo; siempre me ha gustado el arte y la pintura y me di cuenta de que la imagen es algo que llega de manera profunda a las personas .

Detalló: “Para el espectáculo hice una mezcla de varios de mi repertorio tomando algunos números desde mis primeros shows hasta la fecha; no ha sido fácil porque tengo un montón y de vestuarios alrededor de 150, imagínate hacer una sección de unos cuantos; ha sido muy difícil. Lo que sí hice, fue elegir trajes que gustaron mucho, los cuales no había vuelto a usar”.

▲ El evento se realizará en el Music Hall de Casa Cent’anni de Polanco este 12 de julio. Foto cortesía de la producción

Reflexionó: Por eso, tomando en cuenta el uso de la imagen para llegar a la mente de las personas comencé a diseñar los vestuarios y así mi mensaje llegue más rápido; aunque es cierto que algunos trajes son por capricho, la mayoría son conceptuales .

Justicia para las mujeres

Otro tema inherente a la trayectoria de Hadad es que con su repertorio ha hecho justicia a mujeres anónimas y olvidadas por la historia. En todos mis espectáculos hablo del género femenino porque aunque se ha avanzado aún queda mucho por hacer; nada más con abrir el periódico uno se da cuenta de todo lo que falta y, sobre todo, profundizar en el enfoque de que todos tenemos derecho a existir libremente sin que alguien nos ponga el pie por el género o preferencias. Y sí falta mucho por avanzar y, en mi caso, siempre hablaré sobre la mujer, como mujer que soy .

Lo cierto, es que Astrid Hadad, como hace 43 años, siempre estoy pensando como supero lo que he hecho y cómo encuentro otras formas de expresión, lo cual es muy importante porque soy de teatro. Es una búsqueda constante de cómo hacer mejores espectáculos y llegarle de una manera más emotiva y conectar con el público .

Puntualizó: En recintos pequeños se logra una conexión fantástica y se genera una comunión maravillosa; la audiencia entra en una efervescencia, es como si fuéramos amantes; es una especie de orgasmo cuando se logra conectar de esa manera. El deber que tengo como artista es buscar la mejor forma de desarrollar los espectáculos de cabaret, pero de la manera más divertida, amena, fuerte, explosiva y más pasional, porque la pasión es lo mío .

Astrid Hadad ha llevado su arte a los cinco continentes, tanto a museos, festivales y teatros de París, Nueva York, Berlín, Macao, Los Ángeles, entre otros. “Lo único que quiero es que las personas vengan a ver mis espectáculos porque aunque ya llevo más de 40 años, siguen siendo shows únicos y auténticos, los cuales nadie ha podido copiar. Nunca he ido con las modas, ni he estado de moda, porque siempre he hecho las cosas que se me ha pegado la gana hacer. Todo proviene de un proceso interno y una necesidad de expresión, muy especial, desde mi ser como mujer ”.

Astrid Hadad en Fiesta Cabaretera se presentará en el Music Hall de Casa Cent’anni, el sábado 12 de julio en el foro ubicado en Julio Verne número 38, colonia Polanco. El acceso es a las 20 horas y el inicio del show, una hora después.