Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 4 de julio de 2025, p. a12

La mezcla de juventud y experiencia que Javier Vasco Aguirre ha implementado en la selección mexicana ha dejado muy buenas sensaciones , consideró el ex futbolista Fernando Quirarte, quien además aplaudió que el timonel tricolor le haya brindado a jugadores como Gilberto Mora, Marcel Ruiz y Mateo Chávez la oportunidad de participar en los recien-tes duelos de la Copa Oro 2025.

El caso de Mora es el que más ha llamado la atención, toda vez que el pasado sábado, en el encuen-tro ante Arabia Saudita, correspondiente a cuartos de final del torneo de la Concacaf, se convirtió en el debutante más joven en disputar un partido oficial con sólo 16 años y 257 días.

Mientras en el duelo de las semifinales, efectuado este miércoles ante Honduras, el mediocampista de los Xolos de Tijuana contribuyó con la asistencia que le permi-tió a Raúl Jiménez anotar el gol del triunfo (1-0) para conseguir el boleto a la final del próximo domingo, cuando México disputará el clásico de la zona ante el acérrimo rival, Estados Unidos.

El conjunto tricolor está en un proceso, Aguirre está probando jugadores que no conocía y que han causado una buena impresión, estos partidos le servirán mucho para ver de qué están hechos varios de ellos y encontrar a los elementos idóneos de cara al próximo Mundial de 2026. En cuanto a los más jóvenes, está viendo cómo le van a responder ante estas pruebas, sobre todo la que viene el domingo, que será muy importante, y si no lo hace ahora ¿cuándo?, después ya no tendrá posibilidad de observarlos detenidamente y bajo ciertas circunstancias , mencionó el otrora seleccionado nacional.

Asimismo, indicó que las críticas que han recibido tanto la selección mexicana como Aguirre por su desempeño en la Copa Oro, donde se mantienen invictos, “son normales, siempre va a pasar lo mismo con un representativo nacional, quién está sentado ahí sabe que hay millones de técnicos afuera de la cancha, todos damos nuestra opinión y son muy respetadas, pero a final de cuentas, el que tiene la responsabilidad es el entrenador.