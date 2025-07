Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 4 de julio de 2025, p. a11

Londres. El tenista serbio Novak Djokovic firmó ayer su victoria 99 en Wimbledon al barrer al británico Daniel Evans con parciales de 6-3, 6-2 y 6-0, para avanzar a la tercera ronda del torneo y añadir otro récord a su nombre al alcanzar 19 veces esta instancia. Con esto supera a Roger Federer como el hombre con más apariciones en la era abierta.

No es la marca más prestigiosa para Nole, cuyos 24 títulos de Grand Slam –incluidos siete en Wimbledon– son el mayor número logrado por un jugador masculino. Pero al menos podría usarlo para bromear con sus mucho más jóvenes rivales.

Diecinueve veces, esa es una gran estadística. Probablemente sea casi tanto como los años que tienen Sinner y Alcaraz en sus vidas , declaró el serbio.

Sobre el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club, el número seis del mundo mostró una versión sólida y agresiva, sin signos de molestias físicas y con la ambición intacta. Dominó desde el fondo de la cancha, aprovechó la pasividad del local y resolvió el trámite.

No reflexiono plenamente sobre todo lo que he pasado. Me gustaría, pero creo que eso llegará cuando deje la raqueta a un lado y me tome unas margaritas en la playa con Federer y Rafael Nadal , declaró.

Nole intenta levantar su octavo título en Wimbledon e igualar el récord de Federer en el torneo para convertirse en el máximo ganador de Grand Slam de la historia, tanto en torneos masculinos como femeninos, pues la australiana Margaret Court también presume 24 cetros.