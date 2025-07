“No tiene ningún sentido. Hace poco estábamos juntos con la Seleçao, acababas de casarte. A tu familia y a tus hijos les envío mis condolencias y les deseo toda la fuer-za del mundo. Sé que tú estarás siempre con ellos”, publicó Cristiano Ronaldo, quien fue su compañero en la selección de Portugal.

Liverpool dijo que el club estaba devastado , mientras varios aficionados de los Reds colocaron flores y bufandas del equipo fuera del estadio Anfield en homenajea a Jota.

“¿Qué puede decir alguien en un momento como este cuando el shock y el dolor son tan increíblemente crudos? Desearía tener las palabras, pero sé que no las tengo”, dijo el entrenador de Liverpool, Arne Slot.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, lamentó las muertes inesperadas y trágicas . El presidente de la federación portuguesa, Pedro Proença, expresó: hemos perdido a dos campeones. Sus muertes representan una ausencia irreparable para el futbol portugués y todos haremos nuestro mejor esfuerzo para honrar su legado diariamente .

Las reacciones llegaron de todo el mundo, incluso de deportistas de otras disciplina como el astro de la NBA LeBron James y la leyenda del tenis Rafael Nadal.

Minuto de silencio

En tanto, en la Eurocopa femenina se guardó un minuto de silencio en memoria de Jota y su herma-no André, antes de comenzar el duelo entre España y Portugal.

Las campeonas del mundo arrasaron en su debut al golear 5-0 al cuadro luso gracias a las anotaciones de Esther González, quien marcó un doblete, Vicky López, Alexia Putellas y Cristina Martín Prieto. En el otro partido de la jornada, Italia superó 1-0 a Bélgica.

Llevamos mucho tiempo hablando de lo motivadas que estamos para esta (Eurocopa), y ahora teníamos que demostrarlo. Hay motivos para estar satisfechas , declaró Putellas a la emisora española TVE.

España no necesitó a Aitana Bonmatí. La dos veces ganadora del Balón de Oro se quedó en el banquillo de suplentes hasta que entró por López en el minuto 81. Bonmatí había sido una duda para el torneo después de ser hospitalizada por meningitis viral la semana pasada.

Jennifer Hermoso, ausente de la convocatoria roja, habló sobre el apoyo que le brinda a sus compañeras, así como de sus ganas por estar en el terreno de juego.

Sinceramente, preferiría estar ahí pisando el verde que aquí sentada. Pero bueno, hay cosas como ya he dicho que yo no decido, que no están en mis manos. Por una parte estoy tranquilísima aquí apoyando a mis compañeras, pero hay cosas que no se olvidan ni perdonan , expresó a RTVE.