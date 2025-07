Entrevistado después de la presentación, agregó: Las ideas nacen porque tienen que nacer. Ignoro el porqué y el cómo. Respeto la connotación del lugar, otrora terreno de Moctezuma , y señaló: seguramente, Axayácatl estaba presente en estos momentos y nos dijo que teníamos que ser cómplices de lo que aquí sucedió histórica y antropológicamente. Me siento parte de la antropología por lo viejo, aunque joven por su presencia .

Para la entrega formal de la obra de 16 metros por 10, pintado al acrílico sobre el muro, Coen (Ciudad de México, 1940) se situó frente al mural en lo que llamó “el blanquillo –por lo blanco de la silla– de los acusados. ¿Una explicación? Prefiero la de otros a mí, porque hay veces en las que no sé qué hago.

Añadió: buscar cómo estructurar el espacio me llevó, como alguien dijo hoy, al Renacimiento. Después, las nuevas visiones de la perspectiva me llevaron a su conocimiento. Para ello, Paolo Uccello fue uno de mis maestros. Me pregunté, ¿cuántas fugas cabrían en el mural?, y puedo decir que tantas como las que queramos ver. Era cuestión de lograr esa visión a futuro, aunque más en el presente .

Coen se considera un artista que experimenta muchas cosas al mismo tiempo. Siempre hay evocación a mis primeras obras, o de las últimas, y a las que estoy proyectando. Siempre estoy en este juego de dejarme sorprender .

En el mural se observa un punto luminoso que se refiere a Axayácatl, quien dio asilo a Hernán Cortés. Tiene su historia; sin embargo, no me hubiera gustado explicarla porque limitaría la obra. Prefiero que cada espectador tenga una historia qué contar que le evoque esto .

El mural ofrece un estallido geométrico y cromático que sugiere desplazamientos, fugas, tensiones y equilibrios. En ello confluyen el dominio del espacio, la experimentación formal y una visión profundamente filosófica del tiempo: el pasado, el presente y el porvenir entrelazados en una dimensión pictórica.

La entrega formal del mural contó con la asistencia de buen número de amigos de Coen, así como miembros de la comunidad cultural. Para el ensayista y poeta Adolfo Castañón, Coen ha pintado el cielo bajo el cual estamos. El cielo que de alguna manera nos envuelve y nos inunda de aire . Según el escritor Alberto Ruy Sánchez, la obra está llena de travesuras. Como en todo lo que haces, hay algo lúdico, de sacar la sonrisa .

El arquitecto Salvador López Negrete fue contundente: Este mural refleja que viniste al NMP para hacer un gran empeño .

Los espacios de la institución financiera se revitalizan con Mutua presencia de tiempos eternos junto con los 12 paneles del mural Mexicanos ayudando a mexicanos, del chiapaneceo Érick Tsucumo, y por supuesto, el vitral Versión celeste, realizado por Vicente Rojo en 2019.