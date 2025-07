Para la directora del recinto museístico, el legado más importante de O’Gorman es el concepto de la dignidad de habitar, presente en sus obras. Me parece que es un postulado político hablar de la dignidad de los usuarios de los espacios. Eso lo llevó a cabo en todas las formas de arquitectura que desarrolló, no sólo en la funcionalista , subrayó.

El encuentro dedicado a O’Gorman, que concluirá el 5 de julio, comenzó ayer con la develación de un billete conmemorativo emitido por la Lotería Nacional; continuará con una mesa de diálogo que reunirá a especialistas como Dolores Martínez Orralde, subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal); el arquitecto Juan José Kochen, quien disertará sobre el muralista y su tránsito hacia la modernidad y la vivienda para obreros, o Cristina López Uribe, que hablará de O’Gorman, transgresión y límites en la arquitectura de los años 30.

Otros invitados son Escobedo Soliz, joven experto en arquitectura, y Alejandra de la Cerda, especialista en paisaje y urbanismo.

Uno de los aspectos más simbólicos de la celebración es que se realizará en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, primera obra arquitectónica de O’Gorman, diseñada cuando tenía 24 años. Estas tres casas son la fusión de las vanguardias europeas con el paisaje mexicano. No una sobre la otra, sino entrelazadas, materializando una nueva propuesta de modernidad , apuntó García Burgos.

Cuando O’Gorman vendió la propiedad, en 1968, retiró el mural que había en una de las casas –ahora pertenece a una colección privada–, pero en el sitio se conserva la sinopia original, que se encontró durante una restauración.

El museo, explicó su directora, mantiene un intenso diálogo con estudiantes de arquitectura y diseño nacionales y extranjeros, que lo visitan como parte de su formación. “O’Gorman sigue muy vigente. No hay estudiante que no lo tenga presente o que no haya tenido puntos de encuentro con sus ideas”.