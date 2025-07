Paula Carrizosa

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Viernes 4 de julio de 2025, p. 2

Puebla, Pue., Puestos en fila, hombres esperan a ser llamados en la oficina de contratación de La Ciudadela, en la Ciudad de México. Con un pequeño bulto o su sombrero apenas escondidos bajo el brazo, miran hacia la cámara que los retrató. El primero, observa fijamente al fotógrafo que capta una de las escenas comunes del Programa Bracero, que llevó a migrantes mexicanos a trabajar legalmente en Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

La imagen, denominada Interiores de la Ciudadela, la contratación, capturada en 1945, es una de las 76 fotografías, además de nueve portadas de revistas, ocho serigrafías y un video pertenecientes al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM), que forman parte de la exposición Los braceros vistos por los hermanos Mayo, que desde ayer y hasta el 28 de septiembre se exhibe en el primer patio del edificio Carolino, sede de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Este proyecto expositivo, describió el encargado de despacho de la vicerrectoría de Difusión y Cultura de la BUAP, Luis Antonio Lucio Venegas, es una revisión profunda sobre el fenómeno migratorio y las relaciones laborales entre México y Estados Unidos durante un periodo crucial del siglo XX.

En la inauguración de la exposición, señaló que el Programa Bracero estuvo vigente de 1942 a 1964, y con él fueron contratados, de manera legal, miles de trabajadores mexicanos para suplir la ausencia de los estadunidenses que se trasladaron a Europa para participar en la Segunda Guerra Mundial.

La particularidad de la muestra reside en la mirada de quienes documentaron estos sucesos, los hermanos Mayo: Francisco, Faustino, Julio, Cándido y Pablo, fotógrafos de origen español que llegaron a México como refugiados de la guerra civil española, quienes desde su condición de migrantes, construyeron una perspectiva visual única marcada por su compromiso con las causas sociales , definió Venegas.

Añadió que Los braceros vistos por los hermanos Mayo constituye una diálogo relevante y necesario sobre la migración. En esto coincidió el investigador John Mraz, para quien el fenómeno retratado por los Mayo es actual y complejo .