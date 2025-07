Sandra Hernández García

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 4 de julio de 2025, p. 29

Pekín. El mercado de la Perla es uno de los más famosos de Pekín, no sólo por la variedad de artículos que se encuentran en venta, sino porque los propios chinos promueven el regateo de todo lo que ofrecen.

Se trata de un sitio frecuentado por turistas extranjeros, quienes pueden adquirir artículos tecnológicos como computadoras y celulares, ropa, bolsas, maquillaje y souvenirs. Los precios iniciales pueden disminuir tanto que los compradores se terminan preguntando cuál es el valor real de las cosas, o incluso dudan de la calidad de los artículos; por ejemplo, un pijama aparentemente de seda con un precio inicial de 2 mil yuanes (5 mil 207 pesos mexicanos) puede ser rebajado hasta en 200 (507 pesos).

Cuando un extranjero llega a un local a preguntar por un determinado artículo, los chinos sacan su calculadora para señalar el precio inicial, y en seguida dicen: Give me your price (dame tu precio), en señal de que ellos mismos están dispuestos a modificar su costo.