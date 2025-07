Rocío González Alvarado

Viernes 4 de julio de 2025, p. 27

En lo que va del año, en la Ciudad de México se han recuperado 2 millones de metros cuadrados de suelo de conservación que habían sido invadidos para la construcción de viviendas por células delictivas que defraudan a familias al venderles lotes en hasta 700 mil pesos, informó el gobierno capitalino.

En conferencia de prensa, en la que se presentaron los resultados de la estrategia de cero crecimiento de la mancha urbana en la zona ecológica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a las familias afectadas a interponer denuncias penales contra quienes promueven invasiones y a cambio se les apoyará para obtener una vivienda.

Respecto de la invasión en La Ciénega, en la alcaldía Tláhuac, que este diario documentó, la mandataria aseguró que a la llegada de su gobierno logró contenerla y frenarla, pero ahora falta por ver cómo recuperarla, situación que, reconoció, será difícil porque se alcanzó a ocupar 80 por ciento de su territorio con alrededor de 3 mil familias.

En cuanto a las protestas por integrantes de asentamientos irregulares en la sierra de Santa Catarina por los desalojos, Brugada indicó que la más reciente recuperación ahí fue un área de 30 mil metros cuadrados, que incluso tenía red de drenaje y de electricidad, que ya se encontraba lista para ser habitada, pero se actuó antes de que fuera invadida.