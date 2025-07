Alondra Flores



Jueves 3 de julio de 2025, p. 8

El poderoso rock y espíritu punk de los Yeah Yeah Yeahs se transformó en una energía íntima y melancólica en el Teatro Metropólitan con una nueva luz cautivadora que trajo la banda por tres noches a la Ciudad de México como parte de su gira Hidden In Pieces.

Maps, una de las canciones de amor más tristes y demoledoras en la historia del rock y que va engarzada con un salto a la fama en los primeros años del grupo en 2003, tocó directamente a las emociones. El repetitivo estribillo suplicante Wait, they dont love you like I love you estuvo precedido por notas largas del violín y el contrabajo.

Esta canción, uno de los éxitos más esperados en cada concierto, sonó casi al final de la noche. Sin duda, a quien el público mexicano ama muchísimo es la carismática cantante Karen O, junto con el guitarrista y tecladista Nick Zinner, y el baterista Brian Chase, fundadores de los Yeah Yeah Yeahs en 2000 en Nueva York.

Un cuarteto de cuerdas de músicos mexicanos fue parte de la transformación más notoria en el teatro en el centro de la ciudad, sumado a un piano de cola, para ofrecer una experiencia íntima, con luces violetas o de atardecer amarillento, sin pantallas gigantes ni mayores artificios técnicos, el sonido explosivo de las presentaciones en estadios o festivales, mucho de lo que caracteriza al grupo con cinco discos en su historia.

A lo largo de casi hora y media interpretaron 15 canciones, entre éxitos y otras no tan conocidas, incluido un cover de Hyperballad de la cantante islandesa Björk.

Enfundada en un jumpsuit o mono rojo fue como salió Karen O en la segunda de tres noches el martes 1º de julio. Un día antes, en su primer paso por la calle Independencia vistió en tono dorado. Desde el lunes la banda publicó profusamente fotos de la fachada anunciando Yeah Yeah Yeahs, también muchos fanáticos posando, así como varios videos de fragmentos de las canciones en vivo.

La espera por oír nuevamente a la banda terminó con Blacktop, incluida en su último álbum hasta ahora, Cool It Down, de 2023. Como un augurio inició el encuentro musical: El trueno ilumina el camino, asfalto rodando bajo Dios. Ahora estamos bailando cerca . Continuó a paso suave con Mistery Girl. En el tercer turno se encendió a las 3 mil personas en el abarrotado Metropólitan al sonar Gold Lyon.

La gira Hidden In Pieces hurgó en su catálogo para incluir con nuevos arreglos acústicos temas que rara vez se interpretan junto a favoritos de todos los tiempos, para provocar conciertos íntimos en bellos teatros para celebrar los 25 años de Yeah Yeah Yeahs, describieron al anunciar en marzo la gira veraniega.

En ese breve comunicado citaron al fallecido David Lynch: basta con encender la luz y la oscuridad desaparece . De esta forma, decidieron dejar brillar una luz de amor, con un profundo deseo de reconectarnos con nuestra familia de banda y con ustedes, nuestros adorables fans .

A la Ciudad de México llegaron con tres fechas y localidades agotadas, del 30 de junio al 2 de julio. El Metropólitan fue la única parada en territorio en Latinoamérica en el recorrido que incluyó ocho ciudades en total, únicamente en Inglaterra, Estados Unidos y México.

Presencia y magnetismo

La vibra que se percibía en la oscuridad del foro Art Decó era de placer, atención hipnótica y emociones a flor de corazón, de conexión con la música y el grupo de aquellos que la hacían surgir, especialmente con Karen O, una de las líderes de banda con mayor presencia y magnetismo.

No faltó quien hizo saber su disgusto en redes sociales, pero no es la primera vez este ejercicio de lentitud e intensidad melancólica, como son algunos de los trabajos en solitario de O, por ejemplo la canción Moon Song para la película Her, de Spike Jonze, que a la compositora y cantante le dio una nominación al Oscar. Igual que la dulzura divertida de Strange Love para el filme Frankenweenie que realizó Tim Burton.

A pesar de la calma corporal ante la música, no pasó así con las voces o el termómetro ansioso de los celulares. Cheated hearts llegó en el sexto lugar de la lista nocturna, que significó una de las canciones que más gustan, al igual que Skeletons, Despair y Spitting Off the Edge of the World. Fue Y Control, después de Maps, la que cerró el concierto, con la habitual espera a que la banda salga nuevamente al escenario a regalar un poco más de satisfacción sonora.

Así ocurrió, como marca la costumbre. Karen O con unos zapatos que la hacían destacar por las luces neón en las suelas. Turn Into despegó la emoción final, la que puso de pie celebratorio por los minutos finales. “Shake it like a ladder to the sun” se cantó con Zero, la canción electrónica con misterio dark que hizo nacer el y la luz final.