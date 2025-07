De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de julio de 2025, p. a12

En una jornada donde los favoritos Jannik Sinner y Novak Djokovic avanzaron a la segunda ronda en Wimbledon, el alemán Alexander Zverev dijo que, por primera vez, tal vez necesite ayuda sicológica, teniendo en cuenta que ha pasado por muchas dificultades con los medios y, sobre todo, en la vida, en general .

Es gracioso, pero a veces me siento muy solo ahí afuera, sufriendo mentalmente; intentando encontrar el camino para salir del agujero , declaró a la prensa. No sé, en general, me siento solo en la vida. Muy, muy, muy solo. Y eso no es nada agradable , confesó tras caer en su debut ante el francés Arthur Rinderknech.

El número tres del mundo sufrió otro batacazo monumental esta temporada y aseguró que el problema va mucho más allá del tenis y los malos resultados son una consecuencia de ello.

Tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo después del Abierto de Australia. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este atolladero, pero vuelvo a caer. Él ha jugado un partido fantástico. De hecho, no creo que haya jugado así en su vida , expresó Zverev refiriéndose al gran día de Rinderknech, jugador sin cartel, pero que se desenvuelve muy bien sobre el césped londinense.

El año pasado, el francés estuvo cerca de vencer a Carlos Alcaraz en Queen’s y hace poco más de una semana volvió a tutear al español en el mismo escenario. Ayer, gritó al cielo tras concretar una victoria que le sabe a gloria: 7-6, 6-7, 6-3, 6-7 y 6-4, después de cuatro horas y 40 minutos. Rinderknech sólo había ganado un partido en toda su carrera en Wimbledon.

La redención

Las canchas del All England Club son una oportunidad de redención.Al menos para Jannik Sinner, quien ayer comenzó su participación en Wimbledon, donde aspira a recuperar autoridad en los Grand Slams.