Lunes 30 de junio de 2025, p. 7

Los dichos de los miembros de las bandas de rap Bob Vylan y Kneecap en el festival de Glastonbury pegaron hasta el gobierno, la BBC y al mismo encuentro. El primer ministro británico Keir Starmer recriminó ayer al dúo de rap-punk británico Bob Vylan por instar al público a corear muerte a las tropas israelíes, en lo que calificó de espantoso discurso de odio .

Los organizadores del festival también dijeron que estaban horrorizados después de que el grupo de hip-hop duro encabezara los cánticos de Palestina libre, libre y muerte, muerte a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) . El político dijo que la BBC tenía preguntas que responder sobre su transmisión en vivo de la actuación del grupo el sábado y recordó el caso de Kneecap, del cual había pedido se retirara del cartel: No debería tener una plataforma y eso se aplica a cualquier otro artista que profiera amenazas o incite a la violencia .

La cadena aseveró que los dichos fueron profundamente ofensivos . Un portavoz de la BBC aclaró que se había emitido una advertencia en pantalla sobre lenguaje muy fuerte y discriminatorio . El set no estará disponible en BBC iPlayer.

El sábado, el rapero Bobby Vylan, del dúo de rap-punk Bob Vylan, lideró a la multitud en el escenario West Holts en el encuentro con las arengas mencionadas.

Pero lo hizo tras la decisión de la BBC de no emitir la actuación de Kneecap en el festival por temor a que difundiera mensajes pro palestinos. Utilizó su escenario en el festival para mostrar un mensaje que decía: “Naciones Unidas lo ha calificado de genocidio. La BBC lo llama ‘conflicto’”, en referencia a la emisora pública británica que difundió el festival en vivo.

Tras la transmisión, los videos inundaron las redes sociales, compartidos por quienes apoyan a la banda. La BBC no cubrió la actuación de Kneecap en Glastonbury, así que Bob Vylan, a quien la BBC cubrió, intervino , publicó la cuenta Celebrities4Palestine junto con un video en Instagram, también compartido por Bob Vylan.

Poco después de la actuación de Vylan, Kneecap subió al escenario con un set cargado políticamente, el cual también está bajo investigación policial. Antes del festival musical de cinco días, todas las miradas estaban puestas en el trío de hip-hop irlandés, después de que su miembro, Liam O’Hanna quien actúa bajo el nombre artístico de Mo Chara , fuera acusado el mes pasado de un delito de terrorismo tras una investigación de la Policía Metropolitana de Londres, debido a que en un concierto en Londres en noviembre de 2024 presuntamente exhibió una bandera de Hezbolá.

Los organizadores del encuentro señalaron en un comunicado: “Sus cánticos traspasaron totalmente los límites y les recordamos a todos los involucrados en la producción del festival que en Glastonbury no hay lugar para el antisemitismo, el discurso de odio o la incitación a la violencia.

Con casi 4 mil actuaciones en Glastonbury, inevitablemente habrá artistas y oradores que aparecerán en nuestros escenarios cuyas opiniones no compartimos, y la presencia de un artista aquí nunca debe verse como un respaldo tácito de sus opiniones y creencias. Sin embargo, estamos consternados por las declaraciones que Bob Vylan hizo ayer desde el escenario de West Holts. Sus cánticos sobrepasaron por completo los límites.

Incluso la embajada de Israel en Reino Unido se declaró profundamente consternada por lo que calificó de retórica incendiaria y odiosa en el festival.

Bob Vylan, creado en 2017, se formó en Ipswich, Inglaterra. Sus dos miembros mantienen en secreto sus nombres reales para proteger su privacidad y sólo se les conoce con los apodos Bobby Vylan y Bobbie Vylan. Su estilo es una mezcla de grime, punk y hard rock, y han lanzado cuatro álbumes, Dread (2019), We Live Here (2020), Bob Vylan Presents The Price Of Life (2022) y Humble as the Sun (2024). Bob Vylan interpreta un conjunto lleno de energía de pistas de guitarra sampleadas mezcladas con batería en vivo de Bobbie, y la banda a menudo ve a su público haciendo pogo y mosh.