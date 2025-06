N

o, si la autoridá permite manifestarse a quien quiera, lo que no se permite a sí misma es reflexionar sobre una tradición centenaria y preservarla con criterio.

No han sido la sensibilidad inteligente, la agudeza taurina ni el afán de servicio lo que ha caracterizado a las poderosas empresas que en casi cuatro décadas (1990-2025) se han encargado de gestionar los destinos de la Monumental Plaza de Toros México, precisamente porque nunca se han exigido rigor de resultados financieros ni artísticos ni mercadotécnicos, sino apenas una especie de terapia ocupacional.

A diferencia de toda empresa exitosa que se respete, en este caso ha faltado comprensión cabal de una tradición, del rito táurico, de unos comprometedores antecedentes históricos, del profundo respeto por el toro bravo con edad y trapío, por quienes los enfrentan o deberían hacerlo y por un público al que han ido sacando de la plaza por su mediocre oferta de espectáculo.

En ese lapso también brilla por su ausencia o abierta complicidad la vigilancia oportuna y calificada de unas autoridades capitalinas que prefirieron hacerle el juego a la autorregulación desbocada que trajo el neoliberalismo y a suspensiones de juececitos ocasionales para finalmente emitir la mañosa prohibición –la diversidad por los suelos– a la que ahora alude un escolar comunicado de la empresa, que prefirió omitir su nombre.