Afp

Periódico La Jornada

Domingo 29 de junio de 2025, p. 7

Venecia. Al menos 500 manifestantes protestaron en el puente de Rialto en Venecia contra la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, con la ex presentadora Lauren Sánchez, que dividió a la Ciudad de los Canales.

Bezos, lejos de la laguna , gritaron los manifestantes por las callejuelas de la ciudad con pancartas con mensajes contra ricos y que acusan al alcalde de Venecia de ser corrupto .

Bajo un sol de plomo, el colectivo No Place for Bezos (No hay Espacio para Bezos) volvió a salir a la calle para denunciar la explotación de la ciudad por la multimillonaria pareja y las consecuencias de estas celebraciones para el medio ambiente.

Estamos aquí en contra de lo que Bezos representa en sí mismo con su modelo Amazon, basado en la explotación de las personas , declaró a AFPTv la activista Alice Bazzoli.

Después, los manifestantes desplegaron una pancarta con el mensaje No hay Espacio para Bezos y encendieron bengalas en el puente Rialto, por encima del Gran Canal.