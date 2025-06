The Independent, Afp y De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 29 de junio de 2025, p. a11

Novak Djokovic no ha levantado un trofeo de Grand Slam en casi dos años. Sin embargo, el serbio no pierde el optimismo y a sus 37 años de edad llega a Wimbledon convencido de que puede sumar su título 25 en un grande, en el que podría ser su último baile en el torneo.

El siete veces campeón, quien ha perdido la final ante Carlos Alca-raz en los dos años recientes, admitió estar indeciso sobre su futuro en el deporte más allá de esta temporada.

“¿Podría ser mi último baile? No estoy seguro, como tampoco lo estaba en Roland Garros o en cualquier otro Slam. Mi deseo es jugar algunos años más. Me encanta-ría mantenerme sano, física y mentalmente motivado para seguir compitiendo al más alto nivel. Ese es el objetivo, pero a esta altura de mi carrera, nunca se sabe. Y sí, probablemente esté de acuerdo en que Wimbledon podría ser mi mejor oportunidad de ganar el 25 por los resultados que he tenido aquí, por cómo me siento y por la motivación extra que este torneo me da”, declaró Djokovic, quien se tomó más tiempo de lo habitual para agradecer al público el apoyo durante su derrota en semifina-les de Roland Garros, y que deslizó después que ese revés podría haber sido su última aparición sobre la arcilla parisina.

Aunque reconoce altibajos en su nivel reciente, el serbio se muestra confiado en sus actuaciones en los torneos más importantes: