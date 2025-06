Iván Evair Saldaña

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer la condena civil impuesta al productor Luis de Llano Macedo, quien deberá indemnizar y reparar el daño causado a la artista Sasha Sokol por el abuso sexual que cometió en su contra hace más de 30 años, cuando ella tenía 14 años y él 39.

Con esta resolución, votada por unanimidad, el máximo tribunal estableció la jurisprudencia que determina que, en casos de abuso sexual infantil, no aplica la prescripción para presentar una demanda por la vía civil cuando no es posible hacerlo por la vía penal.

Cualquier medida prescriptiva lesionaría el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, lo que además se traduciría en la imposibilidad de obtener una compensación por el daño sufrido , argumentó la Corte en el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En su cuenta de la red social X, la cantante comentó: “Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la primera sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad.

La artista agregó: “A los 14 años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantasiosa’.