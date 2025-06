Nunca he sido capaz de entender del todo cómo alguien como Trump puede llegar a tener ese nivel de poder , expresó el actor de 45 años. Siempre me cuesta comprender cómo su discurso de odio puede echar raíces en un país cuya esencia, históricamente, ha sido la de acoger al extranjero .

The Independent

The Independent

▲ El actor mexicano Diego Luna. Foto Afp

Luego, destacó la diversidad de oficios que sostienen los migrantes en Estados Unidos: trabajan en la construcción, en la hostelería. Dirigen cocinas. Ocupan puestos técnicos, venden en mercados, compiten en el deporte, conducen vehículos y cultivan la tierra.

Luna concluyó con una propuesta concreta para enfrentar el problema: la única solución ya es evidente y lo ha sido durante décadas, ofrecerles un camino hacia la certeza legal, afirmó. Eso es lo que sus vecinos realmente merecen para sentirse plenamente bienvenidos en este país, al que ya pertenecen .

Acto seguido, instó a los espectadores a actuar y a informarse: si desean apoyar a quienes se ven afectados o a quienes podrían necesitar ayuda, existen organizaciones extraordinarias que ya hacen esa labor, como Public Counsel y Kids in Need of Defense. Los invito a conocer más sobre ellas. Gracias por escuchar .

A principios de este mes, el gobierno de Trump habría revertido un plan adoptado que suspendía las redadas migratorias contra personas indocumentadas empleadas en los sectores agrícola, hotelero y de restaurantes, apenas unos días después de haber establecido dicha política.