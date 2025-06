Ap y Afp

Londres. Carlos Alcaraz demostró que volverá a ser el hombre a vencer en Wimbledon tras derrotar a Jiri Lehecka en la final del Torneo de Queen’s.

El español, primer cabeza de serie y campeón del certamen en 2023, repitió su victoria en las canchas de césped londinense con una victoria por 7-5, 6-7 y 6-2.

Fue el triunfo 18 consecutivo para Alcaraz (en su quinta final seguida) después de sus títulos en Roma y el Abierto de Francia.

El sábado, Lehecka eliminó a la esperanza local Jack Draper para convertirse en el primer finalista checo desde que Ivan Lendl ganó el título en 1990.

El tenista, de 23 años, jugó su papel en una final de gran calidad con algunos grandes servicios y poderosos golpes de fondo.

Pero Alcaraz, el actual campeón de Wimbledon, no enfrentó ni un solo punto de quiebre y anotó 18 aces en camino a su título número 21 de su carrera.

Lo que más me enorgullece esta semana es cómo he ido mejorando cada día. Desde el primero hasta hoy, creo que soy un jugador diferente en hierba. Me acostumbré rapidísimo , dijo el español.

Bublik, campeón en Halle

Una semana perfecta. Así podría resumirse la participación de Alexander Bublik en Halle. A su gran victoria del jueves frente a Jannik Sinner, el número 1 del mundo, el kazajo dio continuidad ayer, consiguiendo el título al imponerse a Daniil Medvedev por 6-3 y 7-6 en una hora y 21 minutos para lograr el quinto trofeo de su carrera, primero de este 2025.